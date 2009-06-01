Перекрито канал постачання наркотиків з Молдови

В Одеській області у ході спецоперації СБУ із залученням бійців «Альфи» затримано членів злочинної групи, які налагодили канал ввезення наркотиків з Молдови та розповсюдження на території України.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, двох організаторів каналу та кур’єра затримано та поміщено до ізолятору тимчасового утримання Одеси. У ході обшуку помешкань та службових приміщень співробітники СБУ виявили та вилучили уже підготовлені до збуту 4 кг канабісу, 50 г розчину опію та велику кількість пігулок «трамадолу».

28 травня органами прокуратури за матеріалами СБУ стосовно учасників угруповання порушено відповідну кримінальну справу.