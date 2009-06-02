Два вибухи у відділенні Ощадбанку: 8 потерпілих

Сьогодні приблизно о 10.30 в місті Мелітополь Запорізької області у відділенні “Ощадбанку”, що розташовано на першому поверсі 9-поверхового житлового будинку на проспекті 50-річчя Перемоги, сталося два вибухи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, за попередніми даними, внаслідок вибухів постраждало 8 осіб, одна з яких перебуває у тяжкому стані.

Крім того, вибухом пошкоджено три автомобілі, припарковані поблизу відділення.