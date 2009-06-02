Депутати збираються заборонити будівництво в межах пляжної зони
15:04, 02 червня 2009Право
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Проект закону прийнято в першому читанні
Верховна Рада прийняла в першому читанні проект закону „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо прибережних захисних смуг”.
Як передає кореспондент УНІАН, за проголосували 254 із 440 народних депутатів України, зареєстрованих в сесійній залі.
Проектом закону визначено розмір та межі пляжної зони прибережних захисних смуг морів, доповнюються обмеження господарської діяльності в межах прибережних захисних смуг морів, зокрема вводиться заборона на будівництво в межах 100-метрової пляжної зони будь-яких споруд, крім гідротехнічних, гідрометричних та лінійних, а також забезпечується безперешкодний прохід вздовж берега моря.
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