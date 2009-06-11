Звільнені з роботи за угодою сторін отримуватимуть виплати по безробіттю

Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» (щодо припинення трудового договору за угодою сторін).

Як передає кореспондент УНІАН, “за” проголосували 364 із 428 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Даним законом передбачається визнавати осіб, які звільнилися з роботи за угодою сторін, такими, що втратили роботу з незалежних від них обставин.

Також передбачається виплата їм допомоги по безробіттю з восьмого дня після реєстрації зазначених осіб у державній службі зайнятості.