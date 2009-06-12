До КС надійшло подання щодо закону про держнагляд у сфері госпдіяльності

11 червня до Конституційного Суду України надійшло подання від Державної податкової адміністрації України щодо тлумачення ряду положень Закону ”Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КС, подання стосується положень частин першої, другої статті 2 Закону України ”Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” від 5 квітня 2007 року № 877–V.

Згідно з Регламентом Конституційного Суду України, конституційне подання передано на вивчення в Секретаріат Суду.