Венеціанська комісія рекомендує доопрацювати закон про вибори

Венеціанська Комісія надала вцілому позитивний висновок щодо проекту Закону № 3366 «Про вибори до Верховної Ради України». Тим не менше, на думку експертів Комісії, проект закону може і повинен бути вдосконаленим.

Про це повідомив Міністр юстиції України Микола Оніщук, який представляє Україну на 79-му Пленарному засіданні Європейської комісії «За демократію через право» (Венеціанська Комісія). Засідання триває 12-13 червня в м. Венеція (Італія).

Міністр нагадав, що експертизу проекту Закону № 3366 «Про вибори до Верховної Ради України» Венеціанська Комісія здійснювала на прохання Комітету Верховної Ради з питань державного будівництва та місцевого самоврядування.

У проекті висновку з цього питання відзначається, що законопроект передбачає детальне регулювання виборів до Верховної Ради України. В проекті враховано низку рекомендацій ОБСЄ/БДІПЛ та Венеціанської комісії, що мають на меті підвищити прозорість, відповідальність та встановити порядок голосування, підрахунку голосів, а також зведення результатів виборів.

Разом з тим. на думку експертів Венеціанської комісії, в законопроекті залишаються фундаментальні аспекти, які потребують вирішення в його наступних редакціях. Ці аспекти включають, серед іншого, положення про представлення кандидатів не від політичних партій, наприклад від об’єднань виборців.

Венеціанська Комісія зауважує, що проект закону може удосконалити врахування низки рекомендацій.

Так, текст проекту закону є доволі складним та може бути удосконалений шляхом нової редакції у більш зрозумілому змісті положень правового документу, з тим, щоб особи, які не є експертами з виборчого права, могли зрозуміти, яким чином проводяться вибори та яким чином їх представники обираються до парламенту;

Складність проекту закону, на думку Венеціанської комісії, наводить на потребу кодифікації усього виборчого законодавства України у єдиний зведений кодекс.

З тим, щоб забезпечити громадськості вчасний та належний доступ до інформації про фінансування передвиборчих кампаній, проект закону має передбачати як до, так і після виборів повне розкриття джерел та сум фінансових внесків до передвиборчих фондів, а також типи та суми видатків на кампанію. Проект закону має також вимагати, щоб детальні результати виборів, включаючи результати дільничних виборчих комісій, оприлюднювались на веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Венеціанська комісія також зауважує, що використання спостерігачами від партій відео та фото камер може підірвати таємність голосування та створити атмосферу залякування, а отже це положення необхідно вилучити.

За словами Миколи Оніщука, за підсумками обговорення на 79-му Пленарному засіданні Венеціанська комісія передбачає ухвалити спільний висновок щодо проекту Закону України № 3366 «Про вибори до Верховної Ради України».