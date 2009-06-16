Суд підтвердив відсутність складу злочину у діях Павленка по відношенню до керівника готелю ”Спорт”

Генеральна прокуратура України діяла у рамках закону, відмовивши у порушенні кримінальної справи за фактом інциденту, що стався між міністром у справах сім’ї, молоді та спорту Юрієм ПАВЛЕНКОМ і директором київського готелю «Спорт» Юрієм СУПРУНЮКОМ 28 квітня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства сім’ї, молоді та спорту, таке рішення 15 червня на своєму засіданні прийняв Печерський районний суд Києва.

Таким чином, суд відмовився задовольнити скаргу комерційного директора готелю, подану на рішення Генпрокуратури від 15 травня, яким вона ухвалила постанову про відмову в порушенні справи проти міністра через відсутність складу злочину і законність дій комісії міністерства під час проведення перевірки ДП «Готель «Спорт».

Коментуючи рішення суду, Ю.ПАВЛЕНКО зауважив, що таким чином ще раз підтверджено, що жодних насильницьких дій ним не було вчинено, а з боку директора готелю “була сфабрикована провокація”.

За його словами, не допустивши комісію міністерства для перевірки на територію готелю, посадовці цього підприємства “добре розуміють, що вчинили злочин, і тепер намагаються його приховати”.

Ю.ПАВЛЕНКО також поінформував, що відповідні структури Мінспорту продовжують здійснювати заходи щодо збереження готелю ”Спорт” у державній власності. Він додав, що на сьогодні завершено перший етап роботи міністерської комісії, що перевіряла діяльність готелю.

Як повідомлялося, Ю.ПАВЛЕНКО звинувачував керівництво державного підприємства «Готель «Спорт» (Київ) у спробах відчуження його з державної власності.

28 квітня у приміщенні готелю «Спорт» відбулася розмова між Ю.ПАВЛЕНКОМ і директором готелю Ю.СУПРУНЮКОМ, внаслідок якої міністр, за заявою Ю.СУПРУНЮКА, ударив його паперами по обличчю. Після цього інциденту директора готелю було доставлено до клініки «Борис», де лікарі діагностували йому струс мозку.

Матеріали за заявою Ю.СУПРУНЮКА були передані міліцією до Генеральної прокуратури для перевірки і відповідної реакції.

15 травня Генпрокуратура визнала незаконними дії керівництва готелю «Спорт», а також неправдивими заяви директора готелю Ю.СУПРУНЮКА про його побиття міністром з питань сім`ї, молоді та спорту Ю.ПАВЛЕНКОМ.