АМК вимагає скасувати рішення Київради щодо ритуальних послуг

Антимонопольний комітет України офіційно рекомендує Київській міській раді утриматися від введення в дію прийнятого 18 червня 2009 року рішення, яким передбачалося визначити, що надання ритуальних послуг є виключною компетенцією комунальних підприємств.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі АМК.

Крім того, на вимогу Комітету Київрада має розглянути на сесії питання щодо скасування цього рішення, положення якого суперечать конкурентному законодавству та Закону України «Про поховання та похоронну справу».

«Антимонопольний комітет вимагає забезпечити, щоб суб’єкти господарювання, незалежно від форми власності, могли самостійно, на підставі звернення осіб, які зобов’язалися поховати померлого, виготовляти та реалізовувати предмети ритуальної належності, якщо вони відповідають державним стандартам, - зауважив з цього приводу в. о. голови Антимонопольного комітету України Олександр МЕЛЬНИЧЕНКО. – А органи місцевого самоврядування, до яких відноситься і Київрада, зобов’язані погоджувати з Комітетом проекти нормативно-правових актів та рішень, які можуть вплинути на конкуренцію, що і повинно було бути зроблено в даному випадку. Однак, проект рішення Київради від 18.06.2009 р. до Комітету не надходив».

Згідно із законодавством, надання ритуальних послуг здійснюється ритуальними службами або суб’єктами господарювання інших форм власності за договором. Особа, яка зобов’язалася поховати померлого, звертається до ритуальної служби з приводу укладання відповідного договору-замовлення на проведення поховання. При цьому громадяни мають право вибирати виконавця послуг серед підприємств, які мають договори із ритуальною службою.

Проте прийнятим Київрадою рішенням встановлюється мораторій на підписання будь-яких договорів з цих питань комунальними підприємствами, які виконують функції ритуальних служб.

Як повідомляв УНІАН, 18 червня Київська міська рада визначила, що надання ритуальних послуг є виключною компетенцією комунальних підприємств. І тільки надання окремих послуг з поховання може здійснюватися суб’єктами господарювання інших форм власності за договорами, укладеними з ритуальною службою СКП «Спецкомбінат ПКПО».

На період роботи тимчасової контрольної комісії та визначення переліку окремих послуг встановлено мораторій на підписання нових договорів з приватними підприємствами.

Згідно з рішенням, воно набуває чинності з дня його офіційного опублікування.

В пояснювальній записці зазначається, що комісію з вивчення ситуації, що склалась в сфері надання ритуальних послуг у Києві, якій надано повноваження для здійснення контролю за діяльністю ритуальної служби столиці, створено відповідно до розпорядження заступника Київського міського голови – секретаря Київради Олеся ДОВГОГО від 11 червня 2009 року.

Зазначається, що комунальні підприємства з надання ритуальних послуг («Підрядне спеціалізоване ремонтно-будівельне управління», Київське комунальне автотранспортне підприємство №2737, Комунальне підприємство з переробки нерудних будівельних матеріалів Головного управління ритуальних послуг КМДА) перебувають у скрутному матеріальному становищі, що пояснюється відсутністю замовлень від Спецкомбінату на виготовлення ритуальної продукції та надання послуг через надання переваги суб’єктам господарювання не комунальної форми власності шляхом укладання з ними відповідних договорів.

Тому, на переконання депутатів, встановлення мораторію на період роботи тимчасової комісії є необхідним заходом.