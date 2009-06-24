Україну завалили позовами в міжнародних судах?

Кабінет Міністрів схвалив законопроект про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» в частині збільшення витрат на представництво інтересів України в міжнародних судах. Як повідомив Міністр юстиції Микола Оніщук, таке рішення ухвалене сьогодні на засіданні уряду.

За словами Міністра, відповідний законопроект передбачає збільшення витрат на вказані цілі з 13 до 33 млн грн.

Міністр пояснив, що збільшення витрат викликано зростанням кількості справ, що розглядаються в міжнародних судах проти України. Так, у 2009 році в закордонних юрисдикційних органах розглядається 21 справа, у той час, як у 2003 році розглядалося 8 справ, у 2004 – 10, у 2005 – 10, у 2006 – 11, у 2007 – 12, у 2008 – 12 справ. На сьогодні, загальна сума позовних вимог, без врахування справ, що знаходяться на стадії досудового розгляду, складає 2 млрд. дол. США.

Кошти, що передбачається додатково виділити з бюджету, будуть спрямовані на залучення фахівців, перекладачів, проведення експертиз тощо, а також на досудове врегулювання спорів за низкою позовів проти України, пояснив Міністр.