Українському бізнесу загрожують рейдери з Казахстану?

Безперешкодна діяльність в Україні численних закордонних рейдерських угруповань, зокрема казахських, становить серйозну загрозу українському вільному бізнесу, заявив у коментарі УНІАН член «Антирейдерського союзу підприємців України» Сергій БОЙКО.

Він відзначив, що останнім часом зменшилася інтенсивність рейдерських атак з російського боку, зате тепер до України заходять рейдери з Казахстану, "які діють під прикриттям і за прямої підтримки державних національних структур". На думку експерта, діяльність казахського рейдерського угруповання була б неможливою, якби за нею не стояли високопосадовці.

Як повідомлялося, за словами заступника голови правління ВАТ "БТА Банк" (Україна) Наталії СЕРГЕЄВОЇ, 15 червня ц.р. під час чергових зборів акціонерів банку було попереджено незаконну спробу заволодіння пакетом акцій українського банку з боку казахського банку. Після того, як це не вдалося, в ЗМІ було розміщено неправдиву інформацію про те, що збори акціонерів банку не відбулися. Після цього український "БТА Банк" заявив про своє бажання змінити назву на «АМТ-банк», аби не мати нічого спільного с "БТА Банком" (Казахстан).