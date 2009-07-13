Ющенко підписав 10 законів

Президент України Віктор Ющенко підписав низку законів, ухвалених Верховною Радою. Інформацію про це розміщено на офіційному сайті глави держави.

Зокрема, В.Ющенко підписав закони, спрямовані на боротьбу з корупцією, а саме:

Закон України "Про засади запобігання та протидії корупції" (№1506-VI від 11 червня 2009 року);

Закон України "Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень" (№1507-VI від 11 червня 2009 року);

Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення" (№1508-VI 11 червня 2009 року).

Президент також підписав закони:

"Про внесення зміни до статті 36 Закону України "Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування" щодо соціального захисту дітей, які навчаються в закладах системи загальної середньої освіти, у зв`язку з втратою годувальника" (№1543-VI від 23 червня 2009 року);

"Про внесення змін до статей 167 і 168 Кодексу адміністративного судочинства України щодо направлення судового рішення та обчислення строків подання заяви про апеляційне оскарження" (№1545-VI від 23 червня 2009 року);

"Про внесення зміни до статті 2 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" щодо забезпечення безпеки використання ядерної енергії" (№1546-VI від 23 червня 2009 року);

"Про внесення змін до Закону України "Про стимулювання розвитку регіонів" (№1562-VI від 25 червня 2009 року);

"Про внесення зміни до статті 63 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (№1567-VI від 25 червня 2009 року);

"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку розгляду питань надання допомоги сім`ям загиблих" (№1568-VI від 25 червня 2009 року);

"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України стосовно погодинної системи оплати праці" (№1574-VI від 25 червня 2009 року).