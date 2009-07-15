Близько 10% гральних закладів в Україні досі працюють

Близько 10% гральних закладів з тих, що існували в Україні з моменту ухвалення закону про заборону грального бізнесу, продовжують працювати.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН заявив народний депутат України (БЮТ) Валерій ПИСАРЕНКО.

За його словами, до набиранням чинності законом про заборону грального бізнесу, до 70% залів ігрових автоматів перебували в тіні, і сьогодні 10% з цієї кількості продовжують працювати.

«Нам потрібно ще дуже багато працювати, щоб в містах і селах України не залишилося жодного ігрового автомату», - сказав народний депутат і додав: «Кількість грошей, які надійшли до бюджету України від штрафів за порушення закону про заборону грального бізнесу, сьогодні дорівнює нулю. На жаль, сьогодні ми не бачимо жорстких заходів з боку Податкової інспекції і МВС, які призводили б до накладення штрафів і їх сплати. Міліція і податківці виявилися не готовими до боротьби з таким потужним негативним явищем, як ігрові автомати».

В.ПИСАРЕНКО переконаний, що як тільки щодо господарів нелегальних гральних закладів буде порушено кримінальні справи, ситуація різко зміниться. «Кримінальна відповідальність поширюється не лише на господарів ігрових автоматів, а й на тих, хто грає», - сказав він.

Народний депутат повідомив, що звернувся до керівництва МВС і ДПАУ з проханням посилити роботу з припинення незаконної роботи гральних закладів. «Ще тиждень тому я надіслав відповідні листи Юрію ЛУЦЕНКУ і Сергію БУРЯКУ щодо необхідності проведення тренувань і роз`яснень серед особового складу очолюваних ними відомств з питань протидії незаконному гральному бізнесу. Дуже погано, коли міліціонер, прийшовши до працюючого ігрового залу, не знає, що йому робити», - сказав депутат.

При цьому він відзначив, що кожний керівник районного управління МВС має бути звільненим, якщо на його території виявлено ігровий зал чи підпільне казино. «Відповідні розпорядження вже видано по Міністерству внутрішніх справ, і тепер ми побачимо, як вони виконуватимуться», - додав В.ПИСАРЕНКО.

Під час прес-конференції голова громадської організації ”Комітет з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією” Олексій КОСАРЄВ заявив, що за наслідками рейду, проведеного в Києві, було виявлено працююче казино за адресою вул. Горького, 50. «10 липня абсолютно відкрито в центрі столиці працювало казино... Виявивши факт порушення закону про заборону грального бізнесу, ми викликали співробітників міліції, які приїхали через 2 години після цього. В ході перевірки з нами були представники п’яти телеканалів, у одного з журналістів охоронці казино намагалися забрати посвідчення і перешкоджали зйомці. Адвокат, що представляв інтереси господаря казино, заявив, що воно працює нібито відповідно до рішення суду, який ухвалив, що чинність закону про заборону грального бізнесу на нього не поширюється, оскільки дане казино зареєстроване на Кіпрі», - сказав О.КОСАРЄВ.

Він відзначив, що тільки після настійних вимог представників ”Комітету з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією” співробітники МВС ухвалили рішення про закриття цього казино.

О.КОСАРЄВ також повідомив, що факти порушення закону про заборону грального бізнесу виявлені Комітетом у ряді регіонів України. «У Полтаві ми виявили 4 працюючих казино, у два з яких можна було потрапити абсолютно вільно. Нам постійно надходять сигнали практично з усіх регіонів України. Якщо казино продовжують працювати в центрі столиці, то важко сподіватися на те, що закон про заборону грального бізнесу виконуватиметься в регіонах», - сказав він.

О.КОСАРЄВ вважає необхідним широко привертати до боротьби з порушенням закону про заборону грального бізнесу громадян України. «Ми пропонуємо всім, кого непокоїть це питання, звертатися за телефоном 8 (048) 722 22 05 і повідомляти про факти порушення закону», - сказав глава Комітету.

Підбиваючи підсумки, В.ПИСАРЕНКО відзначив, що для припинення роботи нелегальних гральних закладів необхідно налагодити кооперацію між міліцією і податковою інспекцією. «На жаль, сьогодні взаємодіяти цим двом структурам не завжди вдається. Міліція не може конфісковувати гральне устаткування, а податкова - притягати до кримінальної відповідальності. Тому вони мають координувати свої дії», - додав народний депутат.

Як повідомляв УНІАН, станом на 14 липня Головним управлінням податкової міліції ДПА України з набиранням чинності Закону „Про заборону грального бізнесу в Україні” (26 червня) виявлено 155 фактів незаконного проведення азартних ігор, вилучено 2,1 тис. ігрових автоматів та іншого обладнання на суму 27,2 млн. грн. Щодо порушників складено 63 адміністративних протоколи. 25 матеріалів передано в органи внутрішніх справ для порушення кримінальних справ за ст.203 Кримінального кодексу України (заняття забороненими видами господарської діяльності).

Довідка УНІАН. 15 травня ц.р. Верховна Рада України ухвалила Закон «Про заборону грального бізнесу в Україні». Законом забороняється не лише гральний бізнес, а й участь в азартних іграх.

4 червня Президент України Віктор ЮЩЕНКО ветував цей закон і запропонував парламенту доопрацювати його з метою реальної заборони цієї діяльності на певний період часу до її жорсткого законодавчого врегулювання.

11 червня Верховна Рада подолала вето Президента, 23 червня В.ЮЩЕНКО підписав Закон «Про заборону грального бізнесу в Україні».

Згідно із Законом, ”до суб`єктів ведення господарства, які організовують і проводять на території України азартні ігри, вживаються фінансові санкції у вигляді штрафу в розмірі вісім тисяч мінімальних заробітних плат з конфіскацією грального обладнання, а прибуток (дохід) від проведення такої азартної гри підлягає перерахуванню до Державного бюджету України”. Санкції застосовуються за рішенням суду за позовом органів державної податкової служби.

Цей Закон набрав чинності з дня публікації і діє до ухвалення спеціального законодавства, яке передбачає право здійснення грального бізнесу в спеціально створених гральних зонах.

З дня набуття чинності цього Закону видача ліцензій на здійснення діяльності з організації і проведення азартних ігор в Україні припиняється, а ліцензії, видані суб`єктам підприємницької діяльності до дня набуття чинності цього Закону, скасовуються.

Кабінет міністрів України протягом трьох місяців з дня набуття чинності цього Закону зобов`язаний розробити і внести на розгляд Верховної Ради України законопроект про діяльність з організації і проведення азартних ігор в спеціально відведених для цього гральних зонах.