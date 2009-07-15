Чиновник Луганської міськради невдало «нажилася» на тендері
11:31, 15 липня 2009Право
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Упіймали на отриманні хабара
У Луганську викрито начальника відділу міськради, яка отримала 20 тис. грн. хабара
Працівниками Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрито начальника відділу Луганської міської ради, яка вимагала та отримала 20 тис. грн. хабара.
Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю, посадовець отримала хабар від приватного підприємця за сприяння останньому в перемозі у тендері на придбання п’ятикімнатної квартири для багатодітної сім’ї.
Прокуратурою області порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.368 Кримінального кодексу України (одержання хабара).
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