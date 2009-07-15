Президент зупинив постанову КМ про утворення міграційної служби

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом зупинив дію деяких положень постанови Кабінету міністрів України від 24 червня 2009 року № 643 «Про утворення Державної міграційної служби України».

Текст документу від 14 липня обнародуваний сьогодні на офіційному сайці глави.

Як зазначається в указі, названим актом Кабміну з метою оптимізації системи державного управління у сфері міграції на базі Державного департаменту у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб, що ліквідується, утворено Державну міграційну службу України як центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом міністрів України через міністра внутрішніх справ України (пункт 1), та затверджено Положення про Державну міграційну службу України (пункт 2), яким цю службу уповноважено на здійснення завдань і функцій, зокрема, у сфері протидії незаконній міграції.

Водночас постановою визначено, що до системи Державної міграційної служби України входять, зокрема, управління (відділи) у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб головних управлінь, управлінь Міністерства внутрішніх справ України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, відділи (сектори) у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб міських, районних управлінь (відділів) МВС, пункти тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні (пункт 3).

Постановою передбачено низку організаційних заходів, пов`язаних з ліквідацією Держдепартаменту у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб та утворенням Державної міграційної служби України.

Президент вважає, що таким чином, Кабмін своїм рішенням змінив обсяг функцій Міністерства внутрішніх справ, пов`язаних з протидією незаконній міграції, що безпосередньо передбачені для органів внутрішніх справ законами «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про міліцію», поклавши їх постановою на Державну міграційну службу України, а також вирішив питання загальної структури та чисельності МВС України, затвердженої законом «Про загальну структуру і чисельність Міністерства внутрішніх справ України».

Крім того, на думку глави держави, постанова №643 не відповідає нормам Конституції України, зокрема частині третій статті 17, за якою організація і порядок діяльності правоохоронних органів держави визначаються законом, пунктам 1, 2 і 10 частини першої статті 92, за якими виключно законами України визначаються права і свободи людини і громадянина, гарантії цих прав; статус іноземців та осіб без громадянства; засади регулювання міграційних процесів, пункту 22 частини першої статті 85, який відносить до повноважень Верховної Ради затвердження загальної структури, чисельності, визначення функцій МВС.

Також Президент вважає, що Кабмін порушив деякі інші вимоги Основного Закону в частині повноважень уряду.

Ураховуючи викладене, глава держави зупинив дію пунктів 2-8 постанови Кабінету міністрів України від 24 червня 2009 року № 643 «Про утворення Державної міграційної служби України», а також пункту 1 цієї постанови в частині, що стосується ліквідації Державного департаменту у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Як повідомляв УНІАН, Кабмін 18 червня 2008 року ухвалив постанову «Деякі питання державного управління у сфері міграційної політики».

Президент указом від 21 липня 2008 р. зупиняв дію цієї постанову та звернувся до Конституційного Суду з поданням щодо визначення конституційності прийнятого урядом документа.

Кабінет міністрів 30 липня 2008 року знову прийняв постанову “Деякі питання державного управління у сфері міграційної політики”, за якою на МВС мали бути покладені завдання з реалізації державної політики у сфері міграції, а Державний департамент у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб, що діє у системі МВС як урядовий орган, пропонувалось перейменувати на Державний департамент міграційної служби.

Разом з тим Президент зупинив дію й цієї постанови і звернувся до КС з поданням щодо визначення конституційності прийнятого урядом документа.

12 вересня 2008 року до КС надійшло конституційне подання Уповноваженого Верховної Ради з прав людини щодо відповідності Конституції постанови Кабміну «Деякі питання державного управління у сфері міграційної політики».

28 січня 2009 р. КС завершив усне слухання справи за поданнями Президента щодо конституційності постанови уряду «Деякі питання державного управління у сфері міграційної політики», крім пункту 6.