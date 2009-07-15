Прикордонники заперечують знущання з іноземних туристів

Державна прикордонна служба України спростовує інформацію ЗМІ про те, що українські прикордонники в Криму нібито знущаються з іноземних, переважно російських туристів.

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ та зв’язків з громадськістю Держприкордонслужби, ”останнім часом у деяких засобах масової інформації з’явилися матеріали про те, що українські прикордонники нібито знущаються з іноземних, переважно російських туристів, що відпочивають на кримському узбережжі. Згідно з цими публікаціями, правоохоронці вимагають у відпочивальників документи мало не у морі і якщо таких документів не виявиться, їх, начебто, арештовують на 3 доби або штрафують на 51 гривню за порушення прикордонного режиму”.

Дійсно, відзначили у Держприкордонслужби, в межах контрольованих прикордонних районів України існує зона з особливим режимом. До неї входить ділянка місцевості, яка визначена в межах території району, міста, прилеглої до державного кордону або до узбережжя моря, що охороняється Державною прикордонною службою. Люди, які перебувають на цій території зобов’язані мати із собою документи, які посвідчують особу. Подібні норми існують практично у всіх державах і не є чимось надзвичайним, наголошують українські прикордонники. До того ж, постанова уряду, яка визначає режим державного кордону, датована ще 1998 роком, тож робити з неї сенсацію сьогодні щонайменше дивно.

З початку нинішнього літа співробітники Азово-Чорноморського регіонального управління Держприкордонслужби виявили близько 900 осіб, що порушили прикордонний режим. Серед них менше ніж півтори сотні іноземців та лише 23 росіян. Багато з них вчинили інші правопорушення: браконьєрство, несанкціонований вихід в море, порушення правил перебування в Україні тощо. У інших випадках правоохоронці переважно обмежуються усним попередженням.

Якщо ж іноземець чи наш співвітчизник вважає, що по відношенню до нього співробітники Держприкордонслужби вчинили неправомірно, він може звернутися за телефоном довіри Держприкордонслужби: 527-63-63.