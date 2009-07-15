КМДА оскаржила призупинення дії нових тарифів на ЖКП

Київська міська державна адміністрація подала апеляцію на рішення Шевченківського районного суду від 6 липня, яким він тимчасово зупинив дію підвищених з 1 червня тарифів на житлово-комунальні послуги для населення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник Головного управління з питань цінової політики КМДА Василь ЯСТРУБИНСЬКИЙ сьогодні на прес-конференції.

«Таке рішення відбулося. Суд на забезпечення судового позову призупинив дію тарифів з 6 числа (липня). Разом з тим, ми подали апеляцію, бо вважаємо це несправедливим і неправильним, і чекаємо найближчого розгляду цього питання. Думаю, що це буде цього тижня», - сказав він.

Разом з тим В.ЯСТРУБИНСЬКИЙ відзначив, що «не дай Боже, щось станеться з цими тарифами, я не хочу передбачати, що станеться з житлово-комунальним господарством у Києві. Бо за відсутності коштів у міському бюджеті це господарство навряд чи зможе хоч якось працювати».

Як повідомлялося, 6 липня ц.р. Шевченківський районний суд Києва призупинив дію розпоряджень Київської міської державної адміністрації №516, 517, 518, 519 і 520 від 29 квітня про підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги для населення і на комунальні послуги для юридичних осіб з 1 червня 2009 р.

Дію розпоряджень призупинена на час розгляду справи по суті.