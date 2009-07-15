6 грн.14 коп. – компенсація афганцям від КМДА за підвищення тарифів

Ветерани бойових дій в Афганістані звинувачують Київську міськдержадміністрацію в ігноруванні їхніх прав на соціальний захист і державну підтримку, гарантовані національним законодавством.

Про це заявив прес-секретар Київського міського союзу ветеранів Афганістану Василь ЮР’ЄВ сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

«Кожен громадянин України із співчуттям і повагою ставиться до нас, але тільки не влада на всіх рівнях державних структур. Чиновники забули, а точніше - ігнорують наші проблеми з розв’язання питань, гарантованих законодавством. Ми ж не просимо щось неможливе! Ми просимо дотримуватись Конституції, і тоді все буде добре», – сказав В.ЮР’ЄВ.

Зокрема, за його словами, в міському бюджеті на 2009 рік у рамках програми «Турбота» не передбачено фінансування соціальних гарантій ветеранів і інвалідів бойових дій в Афганістані.

Крім того, В.ЮР’ЄВ наголосив, що торік декілька воїнів-афганців одержали за розпорядженням КМДА ордери на квартири в неіснуючих будинках, а інші, зокрема, інвалід другої групи Віталій ОСАДЧИЙ зіткнувся з проблемою виселення з кімнати в гуртожитку.

«Зараз у Шевченківському районному суді Києва розглядається справа про моє виселення з кімнати в гуртожитку від Київміськбуду. Я орендував цю житлову площу, коли працював лікарем-патологоанатомом. Зараз я не працюю. Мені дали довідку про те, що я там проживаю, але не прописаний і не маю права на реєстрацію. З цим пов`язано дуже багато проблем, зокрема і з постановкою на квартирний облік», - пояснив В.ОСАДЧИЙ, відзначивши, що проживає в Києві з 1989 року.

Керівник Комітету сімей загиблих, заступник Київського міського союзу ветеранів Афганістану Алла ШИТОВА також додала, що нині адресна допомога сім`ям, які втратили синів в Афганістані, за підвищення житлово-комунальних тарифів становить 6 грн. 14 копійок. «Ми хотіли б, аби нам пояснила міська влада, звідки взялися такі цифри», - сказала вона.

На її думку, держава повинна розглянути можливість виділення другої пенсії сім`ям, які втратили єдиних синів на війні в Афганістані.

«Чому прокуратура заплющую на такі факти очі? Я наполягатиму на негайному притягненні до відповідальності тих, хто не виконує законодавство», - заявив народний депутат Юрій КАРМАЗІН.

Він також повідомив, що має намір звернутися до прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО з проханням на засіданні уряду заслухати інформацію про те, як в Україні виконується законодавство, що передбачає соціальний захист і державну підтримку учасникам бойових дій в інших державах.