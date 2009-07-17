Україна і Греція отримали урок

Конфлікт між грецьким посольством та громадянкою України Валентиною МАЛЄЙ вичерпано.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомив 16 липня журналістам заступник міністра закордонних справ України Костянтин ЄЛІСЄЄВ.

“Вчора (15 липня) посол прийняв нашу громадянку, як і обіцяв, і, як мене поінформували, в достатньо конструктивний спосіб конфліктна ситуація була вичерпана”, - сказав він.

Заступник міністра зазначив, що посол Греції повідомив його про результати внутрішнього розслідування, які підтвердили, що трапився інцидент. Водночас, було схвалено рішення врегулювати питання “конструктивно, без емоцій”.

“Але ми разом: і Україна, і Греція, і європейські партнери маємо винести з цього конкретного прикладу уроки”, - сказав К.ЄЛІСЄЄВ.

Він також повідомив, що поінформував європейських партнерів про прикрий випадок, що стався у грецькому консульстві і підкреслив, що цей приклад ще раз засвідчив необхідність реалізації негайних заходів з метою значної лібералізації візового режиму та наближення перспективи запровадження безвізового режиму для українців.

Як повідомляв УНІАН, В.МАЛЄЙ у Консульстві Греції в Києві відмовили у туристичній візі на підставі того, що вона, мовляв, підозріло часто їздить до Греції.

Консул Дімітріос МІХАЛОПУЛОС, розповіла В.МАЛЄЙ, ”ляпнув моїм паспортом по столі, гепнув рукою... І раптом – я ледве повірила власним очам: консул витягнув шию, вирячився й почав до мене кривлятися, розтягнув губи й очі пальцями... Тоді він різко підскочив до скляної перегородки, що нас розділяла й кілька разів стукнув по ній рукою навпроти моїх очей, спочатку кулаком, ніби бив мене в обличчя, а потім долонею – наче намагався дати ляпас... Я була шокована й не могла вимовити ні слова... Почувши лайку й гупання, до нас із іншої кімнати визирнув якийсь консульський клерк – схоже, це був охоронець, – він занепокоєно глянув на консула. Я забрала паспорт і покинула приміщення”.