Президент вимагає знайти Лозінського

Київ. 20 липня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО вимагає від правоохоронних органів скоординувати свої дії, виявити принциповість і знайти колишнього депутата від БЮТ Віктора ЛОЗІНСЬКОГО, який досі перебуває в розшуку, для доставки його до суду у справі про вбивство Валерія Олійника.

Про це повідомила під час брифінгу прес-секретар глави держави Ірина ВАННИКОВА.

«Глава держави відзначив, що критерієм ефективності правоохоронної системи є змога працювати ефективно, незважаючи на посади, зв`язки та минуле осіб, які мають постати перед судом», – наголосила вона.

Прес-секретар нагадала, що 3 липня ц.р. Верховна Рада України позбавила В.ЛОЗІНСЬКОГО депутатських повноважень – у відповідь на звернення Генеральної прокуратури України щодо надання дозволу на притягнення його до кримінальної відповідальності. 7 липня Печерським районним судом м. Києва надано дозвіл на затримання В.ЛОЗІНСЬКОГО і доставку його до суду.

Разом з тим, за дорученням Президента України Генеральною прокуратурою проведено прокурорську перевірку додержання вимог чинного законодавства при наданні мисливських угідь у користування для ведення мисливського господарства і полювання деяким особам, у тому числі й В.ЛОЗІНСЬКОМУ.

Прокуратура встановила, що мисливські угіддя на території Кіровоградської області, площею близько 29 тис. гектарів, надавалися приватним структурам, пов`язаним з колишнім народним депутатом України В.ЛОЗІНСЬКИМ, з порушенням вимог чинного законодавства. Тому прокуратурою Кіровоградської області заявлено позов до господарського суду про визнання незаконними рішень Кіровоградської обласної ради про надання у користування зазначених мисливських угідь. «Відтак глава держави наголошує, що злочинці мають відповідати перед законом і понести покарання за вчинений злочин. Пошук і притягнення до відповідальності винних у вбивстві – справа честі правоохоронних органів. Зрештою, доведення до логічного завершення справи В.ЛОЗІНСЬКОГО – тест на професійність, компетентність і спроможність правоохоронців захищати права і свободи українських громадян», – сказала І.ВАННИКОВА.

Як повідомляв УНІАН, 16 червня близько поблизу мисливських угідь в Голованівському районі Кіровоградської області в результаті сутички з тодішніми народним депутатом від БЮТ В.ЛОЗІНСЬКИМ, районним прокурором Євгеном ГОРБЕНКОМ і начальником райвідділу міліції Михайлом КОВАЛЬСЬКИМ загинув місцевий житель Валерій Олійник.