Юрист райуправління Пенсійного фонду привласнив 500 тис. грн.

Київ. 27 липня. УНІАН. У Києві викрито юриста районного управління Пенсійного фонду України, який привласнив 500 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Управління податкової міліції ДПА у м. Києві, посадовець, використовуючи підроблені документи на оформлення пенсій та зловживаючи своїм службовим становищем, призначав пенсії неіснуючим особам та громадянам, які ще не досягли пенсійного віку. Таким чином йому вдалось привласнити понад 500 тис. грн. Пенсійного фонду України. Встановлено, що у нього були колеги-спільники, між якими розподілялися кошти з урахуванням ролі у злочинній схемі.

Нині члени злочинної групи очікують на суд. Організатора цієї махінації оголошено у розшук.