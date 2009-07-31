Слідчі Генпрокуратури знайшли весь череп,який може належати Гонгадзе

Київ. 31 липня. УНІАН. Слідчо-оперативна група Генеральної прокуратури України знайшла неподалік населеного пункту Сухоліси Білоцерківського району майже весь череп, який може належати вбитому журналісту Георгію Гонгадзе.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури України.

За інформацією співрозмовника агентства, під час слідчо-оперативних дій було знайдено «повний череп», який належить людині.

Він зауважив, що останки людини знаходились на тій самій глибині, де напередодні слідчі знайшли інші фрагменти черепа.

За даними Генпрокуратури, знайдені останки співпадають з фрагментами, які були знайдені днями на місці, вказаному під час допиту колишнім начальником Головного управління кримінального розшуку департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексієм ПУКАЧЕМ.

Наразі експерти проводять дослідження ідентифікації знайдених останків.

Довідка УНІАН. Вбивство Г.Гонгадзе було скоєно восени 2000 року. 15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними у вбивстві Г.Гонгадзе трьох колишніх працівників Департаменту зовнішнього спостереження й кримінальної розвідки МВС України - Валерія КОСТЕНКА, Миколу ПРОТАСОВА й Олександра ПОПОВИЧА і призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 12 до 13 років. Ще один обвинувачений – колишній начальник Головного управління кримінального розшуку департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексій ПУКАЧ – перебував у розшуку з 2005 року.

21 липня ц.р. в селі Молочки Чудновського району Житомирської області О.ПУКАЧА було затримано.

Після його затримання заступник голови СБУ Василь ГРИЦАК повідомив, що О.ПУКАЧ назвав замовників вбивства Г.Гонгадзе і пообіцяв показати слідчим місце, де знаходиться голова журналіста.

28 липня вранці у Білоцерківському районі неподалік від села Сухоліси слідчо-оперативною групою було знайдено «фрагменти черепа, які можуть належати Георгію Гонгадзе». Разом із цим у Генпрокуратурі зазначили, що останки черепа пошкоджено. Також в Генпрокуратурі з посиланням на попередні висновки експертів повідомили, що «на сьогодні знайдено фрагмент, по якому можна ідентифікувати череп».

29 липня фахівці почали проводити експертизу для ідентифікації останків черепа, який може належати Г.Гонгадзе. Як зазначали в Генпрокуратурі, ці дії необхідно провести для того, щоб встановити ідентифікацію знайдених фрагментів голови з кістками тіла.