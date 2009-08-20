Кабмін знову вимагатиме від Генпрокуратури порушити кримінальну справу

Кабінет міністрів вкотре звернеться до Генеральної прокуратури з вимогою порушити кримінальну справу за фактами незаконного відчуження держвласності, зокрема двох приміщень НАК «Надра України» в центрі Києва, а також урядової резиденції «Міжгір’я».

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на екстреному засіданні уряду.

«Коли в держави віднімають 19 стратегічних ліцензій з видобування нафти і газу, ключову власність НАК «Надра України», державні будівлі, в яких були розміщені офіси цієї компанії в центрі міста Києва, віднімаються безповоротно по 140 гектарів земельні ділянки, то звісна річ, що Генеральна прокуратура повинна на це реагувати», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр доручила Міністерству юстиції і Міністерству охорони довкілля підготувати текст відповідного звернення уряду до Генпрокуратури.