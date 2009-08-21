У Тернополі чоловік використовував 1,5 річну дитину з метою прибутку

У Тернополі порушено кримінальну справу щодо 27-річного чоловіка, котрий використовував півторарічну дитину для жебрацтва.

Як повідомила кореспонденту УНІАН прес-секретар прокурора області Леся ДОЛІШНА, чоловіка з малолітньою дитиною працівники прокуратури виявили на Центральному міському ринку під час рейду щодо встановлення фактів експлуатації дітей з метою прибутку. Як з’ясували слідчі прокуратури, ринок вже став постійним “місцем роботи” 27-річного тернополянина, а завдяки півторарічному синові співмешканки чоловік намагався розчулити перехожих, аби ті давали більше грошей.

Щодо чоловіка прокурор Тернополя Сергій БАНАХ порушив кримінальну справу.