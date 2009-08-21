Підприємець, що не платив ПДВ, забарикадувався у власному офісі

Співробітники податкової міліції викрили посадових осіб вінницького підприємства, які ухились від сплати понад 7 млн. грн. податку на додану вартість.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в управлінні податкової міліції ДПА у Вінницькій області.

Згідно з повідомленням, посадові особи вінницького підприємства, внесли цінні папери до статутного фонду двох акціонерних товариств, таким чином отримали корпоративні права (іншими словами, право на частку власності) цих підприємств, тільки податки з реалізації цінних паперів не сплатили. Договірна вартість акцій становить понад 35 млн. грн., сума несплаченого податку на додану вартість – більш як 7 млн. грн.

За повідомленням, один із засновників підприємства – власників цінних паперів настільки не бажав спілкуватися зі співробітниками податкової міліції, що просто забарикадувався у власному офісі. Три дні правоохоронцям довелося чергувати під стінами контори. І оскільки чоловік вперто не виявляв бажання йти на контакт із законом, міліціонерам із постановою суду про проведення обшуку довелося йти до нього, як то кажуть, напролом. Навіть тоді це чоловік не згодився відчинити двері добровільно, тому податківцям довелося застосувати болгарку. Після чого податківці вилучили з офісу всю документацію, що стосується справи.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ч.3 ст.212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах), що передбачає 5-10 років позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років.

Наразі слідчі податкової міліції з’ясовують обставини скоєння злочину в рамках порушеної кримінальної справи.