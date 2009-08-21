Уряд вирішив питання ліквідації наслідків стихії на Львівщині

Уряд вирішив питання щодо ліквідації наслідків стихії на Львівщині. Це питання «закрито» за рахунок грошей інвестора, який дав 100 млн. доларів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила сьогодні у прямому ефірі Львівської обласної державної телерадіокомпанії прем‘єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

«Я з людьми, я завжди з ними по ту сторону барикад. Тому я, як прем‘єр-міністр, одразу дала людям 100% відшкодування збитків завданих стихією. А далі – відновлення мостів і доріг – має вирішувати місцева влада. Ми гроші виділили, а місцева влада повинна їх ефективно використати. Ми дали стільки грошей на ліквідацію наслідків стихії, стільки ніколи раніше не давалося на ліквідацію ні людям, ні владі», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем‘єр-міністр акцентувала на тому, що у вирішенні питання дофінансування відновлювальних робіт зруйнованих після повені мостів і дамб у Дрогобицькому районі Львівщини, а також втілення антипаводкової програми - львівський губернатор знайшов інвестора.

«Голова Львівської ОДА Микола КМІТЬ знайшов інвестора, а уряд повинен був дати гарантію, що ці гроші будуть повернені. Ми дали гарантії – і за рахунок інвестора, який дав 100 млн. доларів – закрили це питання. Інвестор вже прийшов і працює», - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.

Попередньо планувалося, що сьогодні, під час перебування на Львівщині, прем‘єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО відвідає міста Борислав і Стебник (у Бориславі Ю.ТИМОШЕНКО планували познайомити з ходом відновлювальних робіт зруйнованих після повені мостів, а у Стебнику – ознайомити з ситуацією, яка склалася із карстовими печерами).

Під час повені 23 – 27 липня 2008 року на Львівщині, найбільше зазнали лиха населені пункти Дрогобицького району, міста Стебник та Борислав.