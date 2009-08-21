БЮТ знов порушуватиме питання відміни депутатської недоторканності і пільг

БЮТ з 1 вересня знов порушуватиме питання відміни депутатської недоторканності і пільг.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила сьогодні у прямому ефірі Львівської обласної державної телерадіокомпанії прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

“Ми будемо з 1-го вересня знову піднімати питання відміни депутатської недоторканності і пільг та ставити їх на порядок денний засідання парламенту”, - наголосив прем’єр.

«Думаєте, що сьогодні тільки народ розчарований? Я також розчарована тим, що робиться в Україні. Прем‘єр бореться з кризою, а всі інші борються з прем‘єром. Я думаю, що після виборів Президента цей політичний хаос припиниться. Ось якщо взяти питання депутатської недоторканності і пільг. Вже було проведено у парламенті у першому читанні, ми вже пройшли Конституційний Суд. А тому з 1 вересня ми знову ініціюватимемо питання зняття депутатської недоторканності і відміни пільг», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем’єр-міністр наголосила на тому, що вона особисто має бажання ознайомитися з «роздруківками» результатів голосування з цього питання.

«Я хочу подивитися, як яка фракція проголосує, бо без недоторканності чесні люди будуть працювати. А так кожен тримається за отримання житла і поїздки на відпочинок. Наголошую, ми будемо з 1 вересня знову піднімати це питання», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.