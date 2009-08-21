У Києві СБУ затримала трьох «шпигунів»

У Києві співробітники Служби безпеки України викрили та припинили протиправну діяльність групи осіб, які здійснювали незаконне стеження за громадянами України та іноземцями.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Головного управління СБУ у Києві та Київській області, порушуючи Конституцію, права і свободи громадян, зловмисники на замовлення незаконно здійснювали прослуховування та відеоспостереження за громадянами України та іноземцями.

Працівники спецслужби затримали підозрюваних в одному з готелів у центрі столиці. В одному з орендованих номерів вони встановили спеціальні технічні пристрої й стежили за бізнесменом. Отриману впродовж доби аудіо- та відеоінформацію зловмисники продали замовнику за 900 євро. Під час обшуку готельного номеру оперативники СБУ виявили приховані мікрофони, відеокамери й спеціальний пристрій-накопичувач, з якого зібрана інформація передавалася на портативний

Незаконним бізнесом займалися троє громадян України. Організатором виявився 46-річний К., який свого часу працював у позавідомчій охороні, а нині був директором приватної комерційної структури, що мала ліцензію на здійснення робіт з установки систем відеоспостереження, пожежної та іншої сигналізації.

За висновками фахівців Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБУ, технічні засоби, що використовувалися зловмисниками і були вилучені під час обшуку, є спеціальною високоякісною, професійною апаратурою, використання якої дозволено лише державним правоохоронним органам, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність.

Слідчим відділом ГУ СБ України у м. Києві та Київській області порушено кримінальну справу за статтею 359 Кримінального кодексу України (незаконне використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації). Ведеться слідство.