Нова політика Кабміну потішила правозахисника

Кабінет Міністрів України 20 серпня призначив Олександра ГАЛІНСЬКОГО головою Державного департаменту України з виконання покарань після консультацій з громадськими організаціями. Про це в ексклюзивному коментарі УНІАН повідомив правозахисник Едуард БАГІРОВ.

Він відзначив, що вважає «дуже позитивним той факт, що перед призначенням Олександра ГАЛІНСЬКОГО головою Департаменту з питань виконання покарань прем`єр-міністр порадилася з нами. Було дуже корисно залучити громадські організації, які знають специфіку пенітенціарної системи і можуть незалежно оцінити того чи іншого кандидата. Це обговорення – нова політика Кабінету Міністрів, який почав залучати до своєї роботи громадські організації й робити свою роботу публічною».

Як наголосив правозахисник, це перший випадок, коли громадські організації почали виконувати ту роль, яка давно їм властива в країнах Євросоюзу, – здійснювати контроль за виконавчою владою.

«Те, що прем`єр-міністр запросила моїх колег на засідання уряду, означає, що її цікавить наша думка, що вона готова дослухатися до рекомендацій фахівців. До того громадські організації вважали «сірою масою», до чиєї думки можна не дослухатися», - сказав Е.БАГІРОВ.

За його словами, після того, як прем`єр вислухала думку присутніх на засіданні уряду правозахисників, і, головне, прислухалася до цієї думки, всі присутні міністри й губернатори зрозуміли, що тепер Кабмін у своїй роботі спиратиметься і на думку громадських організацій.

«Ми відчули, що наша робота також може приносити користь, з нами почали рахуватися. Якщо уряд і далі проводитиме таку політику, від цього буде лише позитив», - резюмував Е.БАГІРОВ.