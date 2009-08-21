ВР подолала одне з двох вето Ющенка

Верховна Рада України подолала вето Президента на закон “Про внесення змін до закону "Про Державний бюджет України на 2009 рік" та деяких інших законів України”.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 384 народних депутата із 409, зареєстрованих в сесійній залі. Підтримали рішення 166 депутатів з фракції Партії регіонів, 152 – з фракції БЮТ, 20 – з фракції “Наша Україна – Народна самооборона”, 27 – з фракції КПУ та 20 – з фракції Блоку Литвина.

Закон встановлюється, що Національний банк України у 2009 році вносить до держбюджету перевищення кошторисних доходів над кошторисними витратами Національного банку України за підсумками 2008 року на суму не менш як 4.008.112 тис. грн.; за підсумками поквартального виконання кошторису доходів та витрат Національного банку України у поточному році на загальну суму не менш як 9.800.000 тис. грн., у тому числі за перше півріччя не менш як 3.400.000 тис. грн. – до 20 липня, за третій квартал не менш як 3.400.000 тис. грн. – до 20 жовтня, за четвертий квартал не менш як 3.000.000 тис. грн. – до 10 грудня".

Зазначені надходження пропонується спрямувати на забезпечення належного виконання заходів з підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Крім того, передбачається встановити, що перелік об’єктів, заходів та обсяги бюджетних коштів, які будуть спрямовані на їх виконання за рахунок бюджетної програми "Реалізація Державної цільової програми з підготовки та проведення в Україні Євро-2012 року, будівництво, реконструкція, розвиток і утримання мережі автомобільних доріг, у тому числі будівництво і реконструкція мостів державної та комунальної власності (включаючи будівництво залізнично-автомобільного мостового переходу через Дніпро у Києві у сумі 650.000 тис. грн.), а також будівництво метрополітенів у Дніпропетровську, Донецьку, Києві та Харкові" (код 3511460), та головні розпорядники коштів державного бюджету затверджуються Кабінетом міністрів України за попереднім погодженням з комітетами Верховної Ради з питань бюджету та з питань фінансів і банківської діяльності.

Згідно із законом, Нацбанк за підсумками кожного кварталу поточного року у разі перевищення кошторисних доходів над кошторисними витратами вносить до 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом, позитивну різницю до державного бюджету поточного року. Позитивна різниця перевищення кошторисних доходів над кошторисними витратами за підсумками четвертого кварталу вноситься до державного бюджету поточного року на підставі затвердженого кошторису доходів і витрат Національного банку України до 10 грудня поточного року.

Позитивна різниця між сумою перевищення кошторисних доходів над кошторисними витратами, затвердженою у звіті про виконання кошторису НБУ за підсумками року, та сумою перевищення кошторисних доходів над кошторисними витратами, внесеною до державного бюджету протягом звітного року, вноситься до державного бюджету до 20 січня поточного року.

Нацбанк подає Кабінету міністрів і Верховній Раді звіт про виконання кошторису доходів та витрат НБУ за формою, погодженою з Кабінетом міністрів щокварталу до 20 числа місяця, що настає за звітним кварталом, - звіт за попередній квартал; щороку до 7 липня – звіт за попередній рік.

Як повідомляв УНІАН, 3 серпня Президент застосував вето до цього закону. Президент у своїх зауваження вказав, що запровадження такого внесення Національним банком України у 2009 році до держбюджету сум перевищення кошторисних доходів над кошторисними витратами поточного року є авансовим фінансуванням витрат державного бюджету й фактично призведе до необхідності здійснення НБУ додаткової, нічим не забезпеченої емісії з усіма негативними наслідками для економіки держави.

Крім того, зауважив глава держави, встановлення на поточний рік перевищення кошторисних доходів над кошторисними витратами в обсязі 9,8 млрд. грн., за оцінкою Національного банку України, не відповідає реальним прогнозним доходам банку. Глава держави також нагадав, що зазначені вище надходження пропонується спрямувати на фінансування бюджетної програми «Реалізація Державної цільової програми з підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу». Водночас передбачено, що перелік об`єктів, заходів та обсяги бюджетних коштів, які будуть спрямовані на їх виконання за рахунок зазначеної бюджетної програми, і головні розпорядники коштів державного бюджету затверджуються Кабінетом міністрів за попереднім погодженням з комітетами Верховної Ради з питань бюджету та з питань фінансів і банківської діяльності. Зазначені положення закону, вказував Президент, не відповідають Основному Закону держави.