Проти Лозінського порушили ще дві кримінальні справи

Генеральна прокуратура України порушила стосовно екс-народного депутата Віктора ЛОЗІНСЬКОГО ще дві кримінальні справи за ознаками злочину, які передбачені ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генпрокуратури.

Як повідомляв УНІАН, 18 серпня генеральний прокурор Олександр МЕДВЕДЬКО на зустрічі з Президентом України Віктором ЮЩЕНКО повідомив про перебіг розслідування справи за фактом насильницької смерті жителя Кіровоградщини Валерія Олійника, підозрюваним у якій є колишній народний депутат В.ЛОЗІНСЬКИЙ.

Президент звернувся з чіткою настановою до генпрокурора максимально мобілізувати сили правоохоронних органів з метою розшуку підозрюваного В.ЛОЗІНСЬКОГО та розслідування цієї резонансної справи до кінця.

Як повідомляв УНІАН, 16 червня пізно ввечері поблизу смт.Голованівськ Кіровоградської області внаслідок сутички з народним депутатом від БЮТ В.ЛОЗІНСЬКИМ, Голованівським районним прокурором Євгеном ГОРБЕНКОМ та начальником Голованівського райвідділу міліції Михайлом КОВАЛЬСЬКИМ загинув В.Олійник (1954 року народження). Він був доставлений до центральної районної лікарні з діагнозом «травматичний шок та вогнепальне поранення», де помер під час надання йому медичної допомоги.

Управлінням МВС в області порушено кримінальну справу за ч.2 ст. 121 Кримінального кодексу України (Умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене способом, що має характер особливого мучення або вчинене групою осіб, а також з метою залякування потерпілого або інших осіб, або вчинене на замовлення, або таке, що спричинило смерть потерпілого).

ВР позбавила В.ЛОЗІНСЬКОГО повноважень народного депутата. У даний час його оголошено у розшук.