ГПУ отримала запит Росії щодо розслідування вбивств росіян у Південній Осетії

Генеральна прокуратура України отримала запит від Слідчого комітету при Прокуратурі Російської Федерації щодо надання правової допомоги у розслідуванні кримінальної справи за фактом масових вбивств росіян у Південній Осетії у серпні минулого року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генпрокуратури, цей запит переданий до Служби безпеки України для вивчення, оскільки це питання перебуває у компетенції цієї структури.

Як повідомляв УНІАН, 24 серпня Слідчий комітет при Прокуратурі Російської Федерації заявив, що «на боці грузинських збройних формувань у збройній агресії стосовно Республіки Південна Осетія брали участь військовослужбовці регулярних військових підрозділів Міністерства оборони України, а також не менш як 200 членів УНА-УНСО».

У заяві також зазначалося, що «для з`ясування всіх обставин участі представників української націоналістичної організації УНА-УНСО і представників Збройних сил України на боці грузинських збройних формувань СКП РФ направив відповідний запит про правову допомогу до компетентних органів України, відповідь на який, з вини української сторони, досі не одержано».

Того ж дня у Міністерстві оборони України та Генеральному штабі Збройних сил спростували цю заяву.