Затримано грабіжника, який пролазив до магазинів через вентиляційні люки

У Горлівці Донецької області затримано 17-річного грабіжника, який проникав до магазинів через вентиляційні люки.

Як повідомили УНІАН у відділі з питань зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області, він пролазив через вентиляційний люк до магазинів, забирав лише дрібні цінні речі і тим самим шляхом вибирався назад.

За словами в.о. начальника кримінального розшуку Центрально-міського райвідділу міліції Горловки Олега АВЕРІНА, зловмисник діяв ночами. «За літо хлопець обікрав близько 10 об`єктів», - сказав О.АВЕРІН.

Порушено кримінальну справу за ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка).