Передано до суду справу щодо шахрайства організаторів кредитної спілки

Управління податкової міліції ДПА у Черкаській області передало до суду кримінальну справу стосовно посадових осіб кредитної спілки ”Джерело”, яких звинувачують у шахрайстві з коштами вкладників на суму більше 5 млн. грн.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі ДПА в Черкаській області, ця кредитна спілка працювала у Черкасах близько року, не маючи ліцензії на надання фінансових послуг.

У ході слідства було встановлено 235 потерпілих.

За результатами досудового слідства слідчі податкової міліції пред’явили звинувачення колишньому голові правління, головному бухгалтеру та в.о. голови правління кредитної спілки. Слідство встановило, що вони, за попередньою змовою, заволоділи депозитними грошовими коштами членів спілки. Крім шахрайства, керівникам кредитної спілки інкримінують зловживання службовим становищем, службове підроблення і легалізацію грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

З метою забезпечення відшкодування збитків по кримінальній справі на майно трьох організаторів незаконної кредитної спілки накладено арешт.