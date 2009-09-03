Мельниченко хоче притягнути Литвина до кримінальної відповідальності

Колишній майор Державної служби охорони, лідер партії «Громадянський рух України» Микола МЕЛЬНИЧЕНКО сподівається, що Генеральна прокуратура найближчим часом внесе до Верховної Ради подання щодо отримання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності голови ВР Володимира ЛИТВИНА як підбурювача до викрадення журналіста Георгія Гонгадзе.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.МЕЛЬНИЧЕНКО заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Вірю, що найближчим часом Генеральна прокуратура внесе подання на притягнення до кримінальної відповідальності підбурювача у викраденні журналіста Гонгадзе. Це - Володимир Михайлович ЛИТВИН. Я хочу сподіватись, що Верховна Рада дасть згоду на притягнення його до відповідальності», - сказав М.МЕЛЬНИЧЕНКО.

Водночас, він висловив сподівання, що БЮТ і його лідер Юлія ТИМОШЕНКО зберуться на засідання фракції і з цього приводу «публічно висловлять свою позицію».

На переконання М.МЕЛЬНИЧЕНКА, відповідальність за притягнення В.ЛИТВИНА до кримінальної відповідальності «лежить виключно на Юлії ТИМОШЕНКО».

Водночас, він зауважив, що, за наявною у нього інформацією, чинний прем’єр-міністр на президентських виборах хоче зробити В.ЛИТВИНА технічним кандидатом. «Я публічно звертаюся до Юлії Володимирівни не висувати ЛИТВИНА своїм технічним кандидатом», - сказав М.МЕЛЬНИЧЕНКО.