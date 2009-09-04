Порушено кримінальну справу за фактом нападу на «Таврію»

Прокуратура Херсонської області порушила кримінальну справу за фактом нападу групи невідомих осіб на адміністративну будівлю ВАТ «Агропромислова фірма «Таврія» (Нова Каховка). Про це УНІАН повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Борис СІЛЕНКОВ.

За його словами, на даний момент ситуація на заводі перебуває під контролем правоохоронних органів, працівників заводу, а також громадськості Нової Каховки: «Ситуація на заводі сьогодні контрольована. Прокуратура області порушила кримінальну справу за фактом нападу на завод».

Б.СІЛЕНКОВ повідомив, що внаслідок нападу на завод постраждали 39 чоловік, 10 з яких були госпіталізовані, один з них - у тяжкому стані.

Відповідаючи на запитання, чи є в слідства і керівництва заводу версії щодо того, ким міг бути ініційований напад, Б.СІЛЕНКОВ сказав: «Зараз тривають слідчі дії. З`ясовується, хто ці люди».

У той же час він повідомив, що міліція затримала близько 40 учасників нападу, які зараз перебувають під вартою в Цюрупинському і Новокаховському слідчих ізоляторах. Під час затримання в них були вилучені засоби захисту (каски, бронежилети), а також палиці.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 3 вересня, приблизно о 20.30, група невідомих намагалася штурмом захопити адміністративну будівлю заводу ВАТ «Агропромислова фірма «Таврія» в Новій Каховці Херсонської області. За словами керівника підприємства Олександра СИДОРЕНКА, невідомі люди, не надавши ніяких документів і пояснень, проникли на територію підприємства, і намагалася штурмом захопити будівлю заводу, де розташовані кабінети керівництва, бухгалтерія тощо.

На підприємстві в той час знаходилася група працівників, які чергували на випадок спроби захоплення. Проте вони не змогли перешкодити нападникам увірватися в приміщення.

Керівництво заводу викликало міліцію, яка затримала частину нападників. Зараз вони дають пояснення працівникам МВС щодо своїх дій.

В МВС повідомили, що безпосередньо глава відомства Юрій ЛУЦЕНКО зв`язувався з мером міста, депутатами і зазначив, що ніхто не має права діяти протизаконно стосовно підприємства і його працівників.

Довідка УНІАН. ВАТ «АПФ «Таврія» (м. Нова Каховка, Херсонська обл.) створене в лютому 1998 року на базі радгоспу-заводу «Таврія». Підприємство займається: первинним виноробством з можливістю переробки 20 тис. тон винограду; вторинним виноробством з обсягом випуску вин у темно-зеленому розливі до 600 тис. дал; коньячним виробництвом з виготовленням коньячних спиртів до 500 тис. дал і випуском коньяків — 200 тис. дал щороку; виробництвом міцних напоїв до 150 тис. дал. Статутний фонд компанії - 20 млн. 320,7 тис. грн.

ВАТ «АПФ «Таврія» входить до Першого національного виноробного холдингу, а той, у сою черга, входить до складу корпорації «Логос» (Дніпропетровськ), очолюваної дніпропетровським бізнесменом Валерієм ШАМОТІЄМ.

ПНВХ як керуюча структура об`єднує: ТОВ ”Інкерманський завод марочних вин” (Севастополь, АР Крим, лідер ринку в Україні з часткою в 11%), АПФ ”Таврія” (Нова Каховка, Херсонська обл., лідер ринку 2008 року з часткою в 25%, у 2009 – 22,3%), а також первинні бази виноробства: ТОВ ”Качинський+” (АР Крим, Севастопольська зона виноробства) і ЗАСТ ”Чорноморець” (АР Крим, Бахчисарайський р-н), радгосп-завод ім. Поліни Осипенко. Загальна площа виноградників холдингу становить понад 4 тис. га.

У серпні розгорівся конфлікт між інвесторами ВАТ “АПФ Таврія” і керівництвом коньячного заводу.

Так, на прес-конференції 19 серпня керівництво Першого національного виноробного холдингу (ПНВХ), куди входить завод, заявило, що директор ВАТ “АПФ Таврія” О.СИДОРЕНКО рятує своє крісло. Як заявив виконавчий директор ПНВХ Андрій СТРІЛЕЦЬ, О.СИДОРЕНКО у момент кризи «перестав бути адекватним менеджером», тому керівництво компанії не планувало продовжувати з ним контракт, який закінчується у вересні ц.р. “Про неефективне управління свідчить той факт, що за перші півроку 2009 ринок коньяку в Україні впав на 18,5%, а продажу “Таврії” – на 20%. Тому ми запропонували О.СИДОРЕНКУ почесну посаду в Раді директорів підприємства, а оперативне управління передати до рук сильнішого менеджера”, - сказав А.СТРІЛЕЦЬ. За його словами, О.СИДОРЕНКО у свою чергу не погодився на цю пропозицію і звинуватив президента корпорації «Логос» В.ШАМОТІЯ в тому, що він довів “Таврію” до банкрутства.

у той же час, працівники ВАТ «АПФ «Таврія» спростовували заяви акціонерів про кризу на підприємстві і тиску на них з боку керівника О.СИДОРЕНКА.

За словами заступника голови первинної профспілкової організації АПФ «Таврія» Алли ЩЕРБИНИ, дезинформація про нібито тяжке становище на заводі, про тиск на працівників підприємства має на меті усунення з посади «незговірливого» директора «Таврії» О.СИДОРЕНКО, котрий працює на заводі понад 30 років.

Працівники «Таврії» існуючі фінансові негаразди на підприємстві пов`язують з боргом ТД «Маркет-Групп», який входить у корпорацію «Логос», за відвантажені коньяки виробництва «Таврії», що досяг майже 40 млн. грн.

Крім того, працівники виступають проти намірів акціонерів розділити сировинну базу і промисловість.