Тимошенко призначила перевірку « Укрнафти »

Державний комітет із промислової безпеки , охорони праці й гірничого нагляду ( Держгірпромнагляд ) за дорученням прем ` єр - міністра України Юлії ТИМОШЕНКО почав планову перевірку об ` єктів нафтогазовидобувних управлінь ( НГВУ ) ВАТ « Укрнафта ».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Держгірпромнагляду.

У повідомленні наголошується, що, зокрема, Держгірпромнагляд проведе перевірку НГВУ «Долинанафтогаз», НГВУ «Надвірнанафтогаз», НГВУ «Бориславнафтогаз», НГВУ «Охтирканафтогаз», НГВУ «Полтаванафтогаз» і НГВУ «Чернігівнафтогаз».

Перевірка проводитиметься з 7 до 25 вересня 2009 року.

Робоча група перевірить виробничі об`єкти на дотримання вимог нормативно-правових актів із видобутку вуглеводнів і охорони надр.

Зокрема, інспектори досліджують правильність ведення робіт із дослідно-промислової експлуатації й розробки родовищ вуглеводнів, повноти видобутку оцінених запасів вуглеводнів і супутніх компонентів, а також дотримання встановленого порядку обліку запасів нафти, газу й конденсату.

30 вересня звіт про результати перевірок буде надано голові Держгірпромнагляду й Державній податковій адміністрації України.

Довідка УНІАН. ВАТ «Укрнафта» - найбільша нафтовидобувна компанія України, яка видобуває 75% нафти й газового конденсату від загального обсягу видобутку в країні.

50%+1 акція «Укрнафти» належать НАК «Нафтогаз України», 42% акцій контролює група «Приват».