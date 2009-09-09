СБУ задокументувало 27 фактів хабарництва одним суддею

В Одеській області співробітники СБУ задокументували 27 фактів отримання хабарів суддею одного з районних судів, який обіцяв зацікавленим особам позитивно вирішувати розгляди справ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомила начальник прес-центру СБУ Марина ОСТАПЕНКО.

За її словами, у більшості зафіксованих випадків суддя отримував гроші у своєму робочому кабінеті.

В ході розслідування спеціальна слідчо-оперативна група у складі співробітників СБУ та Генпрокуратури встановила додаткові докази вчинення суддею злочинів при здійсненні ним правосуддя. В результаті до порушених проти нього 12-ти кримінальних справ за різними статтями Кримінального кодексу порушено ще 7. Крім того, 5 кримінальних справ слідчі прокуратури порушили стосовно посередників та спільників судді. Наразі слідство завершено, розслідування справ тривало 1,5 роки, справа проти судді-хабарника налічує 24 томи, а обвинувальний висновок міститься на майже 500 аркушах.

Кримінальну справу розглядатиме один із судів у Вінницькій області.