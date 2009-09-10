Опубліковані зміни до закону про вибори Президента

Закон України ”Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виборів Президента України”, відповідно до частини четвертої статті 94 Конституції, опубліковано у газеті «Голос України» (№ 169 від 10 вересня).

Таким чином, закон набув чинності за підписом голови Веховної Ради Володимира ЛИТВИНА.

Як повідомляв УНІАН, Закон України ”Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виборів Президента України” був ухвалений Верховною Радою 24 липня 2009 року.

18 серпня Президент Вівтор ЮЩЕНКО повернув закон у ВР зі своїми пропозиціями.

21 серпня парламент, розглянувши пропозиції глави держави, повторно прийняв зазначений закон з подоланням вето Президента. За це рішення проголосувало 325 народних депутатів. 25 серпня закон був направлений на підпис Президенту України.

Однак 2 вересня В.ЮЩЕНКО повернув закон до Верховної Ради без свого підпису з пропозицією опублікувати його за підписом голови ВР відповідно до частини четвертої статті 94 Конституції України.