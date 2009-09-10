Керівництво міліції Криму бойкутаватиме засідання ВР АРК

Заступник міністра внутрішніх справ - начальник Головного управління МВС України в АРК Геннадій МОСКАЛЬ і його заступники, ”виходячи з морально-етичних міркувань”, не братимуть участі в засіданнях Верховної Ради Криму.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв`язків з громадськістю ГУ МВС України в Криму.

У повідомленні мовиться, що ”така ситуація матиме місце доти, поки політичні партії не відкличуть з кримського парламенту депутатів-членів ОЗУ і тих, які представляють інтереси криміналітету”.

”Заступник міністра внутрішніх справ України Геннадій МОСКАЛЬ категорично відкидає можливість своєї присутності в одному залі з депутатами, на руках яких кров його колег і невинних громадян, оскільки розцінює подібне, як зраду світлої пам`яті 118 співробітників кримської міліції, загиблих від рук бандитів, починаючи з 1917 року, і 966 співробітників МВС, які віддали свої життя безпосередньо при охороні громадського порядку і боротьбі зі злочинністю за роки незалежності України”, - підкреслюється в повідомленні.