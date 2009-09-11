У МВС створено відділ боротьби з кіберзлочинністю

У структурі Департаменту боротьби зі злочинами, пов`язаними з торгівлею людьми, Міністерства внутрішніх справ України створено відділ боротьби з кіберзлочинністю.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС України, на цей підрозділ покладаються завдання із формування та реалізації державної політики у сфері боротьби із кіберзлочинністю, напрацювання методичних рекомендацій протидії злочинам такої категорії, організація міжнародного співробітництва у справах про кіберзлочинність, розробка та внесення відповідних змін до чинного законодавства.

Крім того, цей відділ виявлятиме та документуватиме організовані групи транснаціонального та регіонального характеру, учасники яких спеціалізуються на вчиненні злочинів із використання високих технологій та телекомунікаційних систем.