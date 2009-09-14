Генпрокуратура заборонила ДАІ таємно штрафувати водіїв «Візирем»

Державній автомобільній інспекції заборонили карати порушників, базуючись лише на показаннях «Візира».

Як повідомив газету «Сегодня», начальник прес-служби Генеральної прокуратури Юрій БОЙЧЕНКО, Генпрокуратура зробила розпорядження начальнику ДАІ України Сергію КОЛОМІЙЦЮ з вимогою припинити штрафувати дорожніх порушників без їх відома. Тобто, тепер, згідно з розпорядженням ГПУ, даїшники мають зупиняти водіїв і разом з ними складати протокол, а не просто фіксувати «Візирем» перевищення швидкості, виписувати штрафи і надсилати поштою «листи щастя».

Якщо розпорядження не виконується, то водій може подавати до суду, повідомив Ю.БОЙЧЕНКО.

ГПУ вважає, що використання «Візира» лише для фіксації порушень не відповідає конституційним правам, а також Закону «Про міліцію». «Дії ДАІ, котра тільки фіксує порушення, суперечать вимогам ст. 10 Закону «Про міліцію», відповідно до якого міліція має присікати адміністративні правопорушення», - свідчить один з пунктів розпорядження Генпрокуратури.

За інформацією відомства, за останній час тільки в Донецькій і Тернопільській областях суди скасували понад 100 постанов інспекторів ДАІ про сплату штрафів (порушення були зняті на «Візир»).

Начальник прес-служби ДАІ Ніна ХМЕЛЕВСЬКА сказала, що до ознайомлення з документами ДАІ не коментує розпорядження Генпрокуратури.