Адвокат занепокоєна заявами про “фінішну пряму” справи Гонгадзе

Адвокат Мирослави ГОНГАДЗЕ Валентина ТЕЛИЧЕНКО занепокоєна заявами високопосадовців про вихід слідства у кримінальній справі про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе на “фінішну пряму”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ТЕЛИЧЕНКО заявила сьогодні на прес-конференції у Києві.

“На сьогодні є занепокоєння, яке базується на тих посилах, які ми чуємо від Генпрокуратури, від Президента про фінішну пряму. Яка може бути фінішна пряма, якщо обвинувачення нікому, крім ПУКАЧА, на сьогодні не пред’явлено, замовників не видано?”, - сказала адвокат.

Вона наголосила, що замовники вбивства журналіста мають бути покарані.

“Я не закликаю сьогодні правоохоронні органи називати ті імена, які назвав чи не назвав ПУКАЧ. Ми звертаємо увагу на необхідність встановлення замовників, доведення їх вини і передачі правосуддю”, - додала В.ТЕЛИЧЕНКО.

Адвокат не виключає, що колишній начальник Головного управління кримінального розшуку Департаменту зовнішнього спостереження МВС О.ПУКАЧ буде засуджений, а замовників так і не встановлять.

В.ТЕЛИЧЕНКО наголосила, що справа Гонгадзе стала резонансною не тому, що журналіста вбили працівники міліції, а завдяки наявності записів, зроблених нібито в кабінеті Президента, де нібито колишній глава держави Леонід КУЧМА особисто дає вказівку знищити Г.Гонгадзе.

“Слідство має відповісти на запитання: була така розмова в кабінеті Президента чи не була, замовляв КУЧМА вбити Гонгадзе чи не замовляв. Якщо це замовляв не КУЧМА, то хто тоді є справжніми замовниками”, - зауважила адвокат.

На її думку, окремі кримінальні справи треба порушити проти тих, хто покривав О.ПУКАЧА.

“Яким чином у 2004 році ПУКАЧ виявився абсолютно невинним, навіть було закрито кримінальну справу”, - наголосила В.ТЕЛИЧЕНКО.

Вона переконана, що О.ПУКАЧА затримали випадково. “ПУКАЧ не дуже і ховався, його не хотіли знайти, от у чому проблема”, - вважає В.ТЕЛИЧЕНКО.

Крім того, вона також вважає прикрим той факт, що затримання О.ПУКАЧА збіглося в часі з президентськими виборами.

“Політичний тиск, політичні спекуляції навколо цієї справи ніякої користі не дають, а тільки погіршують ситуацію. Фактично, ми втрачаємо час”, - додала В.ТЕЛИЧЕНКО.

Довідка УНІАН. Убивство Г.Гонгадзе було скоєно восени 2000 року. 15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними у вбивстві журналіста трьох колишніх співробітників Департаменту зовнішнього спостереження і кримінальної розвідки МВС України - Валерія КОСТЕНКА, Миколу ПРОТАСОВА та Олександра ПОПОВИЧА, і призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі строком від 12 до 13 років. Ще один обвинувачуваний – колишній начальник Головного управління кримінального розшуку Департаменту зовнішнього спостереження МВС О.ПУКАЧ – перебував у розшуку з 2005 року.

21 липня ц.р. у селі Молочки Чуднівського району Житомирської області О.ПУКАЧА було затримано.

Після його затримання заступник голови СБУ Василь ГРИЦАК повідомив, що О.ПУКАЧ назвав замовників убивства Г.Гонгадзе і пообіцяв показати слідчим місце, де знаходиться голова журналіста.