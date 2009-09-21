У Києві цілодобово слідкуватимуть за самовільним встановленням МАФів

У Києві цілодобово чергуватиме бригада реагування на порушення благоустрою міста, зокрема на самовільне встановлення МАФів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської держадміністрації, відповідне рішення прийнято враховуючи численні прохання киян.

В Головному управлінні контролю за благоустроєм КМДА пояснили, що найбільша кількість самовільного монтажу малих архітектурних форм відбувається у нічний час, тому столичною владою прийняте рішення про створення цілодобової бригади реагування на самовільне встановлення МАФів з метою негайного виїзду на місце встановлення тимчасової споруди та перевірки наявності дозвільної документації. Якщо під час перевірки виявиться, що дозвільна документація відсутня, то порушники повинні зупинити процес встановлення незаконної споруди та негайно демонтувати її.

Столична влада закликає киян долучитися до участі в боротьбі з незаконно встановленими МАФами. Зокрема, мерія просить телефонувати в міліцію у разі, якщо особа, що здійснює монтаж архітектурної форми, відмовляється продемонструвати відповідні дозвільні документи: дозвіл (ордер) Головного управління контролю за благоустроєм м. Києва на право тимчасового порушення благоустрою та його відновлення у зв`язку з виконанням відповідних робіт та дозвіл Головного управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища КМДА на розміщення МАФу. За допомогою правоохоронців буде встановлено власника МАФу.

Крім того, мешканці столиці можуть цілодобово звертатися до диспетчера КП «Київблагоустрій» за телефоном (044) 289-70-33, або в службу допомоги мера киянам - «Саll-центр» за телефоном (044) 15-51.

Як повідомляв УНІАН, в цьому році столична влада розпочала активну роботу з перевірки законності встановлених в місті МАФів і пообіцяла демонтувати всі, що не мають всієї необхідної дозвільної документації.

За даними першого заступника голови КМДА Дениса БАССА, в місті демонтажу підлягають близько 300 МАФів.

Водночас з травня стали частішими випадки вчинення спротиву з боку підприємців працівникам комунального підприємства «Київблагоустрій» щодо демонтажу їх МАФів.