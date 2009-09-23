У Дніпропетровську під час пожежі на ринку постраждали 9 людей (фото)

11:24, 23 вересня 2009
Право
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Слідчим відділом міського управління міліції Дніпропетровська за фактом пожежі на ринку порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України (порушення правил протипожежної безпеки)…

У Дніпропетровську внаслідок пожежі на речовому ринку “Слов’янський” постраждали 9 осіб.

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Про це УНІАН повідомили у центрі пропаганди Головного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області.

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Всі постраждалі з діагнозом опіки та отруєння чадним газом госпіталізовані до обласної клінічної лікарні ім. Мечникова, лікарень №2 та №4.

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За даними МНС, пожежа почалася о 16-й годині з кіоску «Швидкої їжі», розташованого впритул до речового ринку. Під час пожежі були евакуйовані 63 особи.

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Вогнем пошкоджені торгівельні павільйони, товар, покрівля, стіни та перегородки на площі 19400 м2. Збитки від пожежі підраховуються.

Пожежа на речовому ринку була ліквідована 22 вересня о 20.20. До гасіння вогню було залучено 48 одиниць техніки та понад 400 рятувальників.

За інформацією Центру громадських зв’язків УМВС у Дніпропетровській області слідчим відділом міського управління міліції Дніпропетровська за фактом пожежі на ринку порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України (порушення правил протипожежної безпеки).

Фото УНІАН

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