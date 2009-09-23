Чеські дипломати в Україні погоріли на телефонній афері?

Антикорупційна поліція Чехії перевіряє законність методів, до яких вдавалися працівники Посольства країни в Києві та Генерального консульства Чехії у Львові, видаючи в’їздні візи громадянам України.

Слідчих найбільше цікавить, як діяла система телефонічного замовлення віз і хто безпосередньо причетний до її запровадження, передає “Німецька хвиля”.

Об’єктом уваги детективів антикорупційної поліції стали чільні представники чеської дипломатії, а саме – посол Чехії в Україні Ярослав БАШТА та генеральний консул у Львові Ладіслав ГРАДІЛ.

Кожен дзвінок до львівського консульства коштував абоненту 310 крон, а гроші йшли на рахунок приватної чеської аґенції, яку, всупереч правилам, Посольство вибрало без конкурсу, зазначається в повідомленні. Раніше системи телефонічного замовлення віз працювали у п’ятьох дипломатичних представництвах Чехії за кордоном і всюди ними опікувалися міжнародні компанії. Виняток з невідомих причин було зроблено для України.

Анонімне джерело з чеського Міністерства закордонних справ повідомило, що роль київського посла Я.БАШТИ у телефонній афері є не досить зрозумілою, але львівський консул Л.ГРАДІЛ не міг не знати, що згадана система є системою незаконного стягування коштів.

Чеське дипломатичне відомство заявило, що не коментуватиме візового скандалу і не пояснюватиме, з якої причини Л.ГРАДІЛ опинився поза штатом Міністерства. Речник антикорупційної поліції також сказав, що з тактичних міркувань вони не оприлюднять деталей слідства.