Суд призупинив дію 16 указів Президента

10:51, 29 вересня 2009
Право
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Призначення в незаконний спосіб

Окружний адміністративний суд Києва призупинив дію 16 кадрових указів Президента Віктора ЮЩЕНКА, в тому числі про призначення двох губернаторів.

Про це повідомив “Українській правді” представник Кабінету Міністрів у процесі, народний депутат від БЮТ Володимир ПИЛИПЕНКО.

За його словами, суд виніс ухвали про призупинення дії указів про призначення голови Київської обласної державної адміністрації Віктора ВАКАРАША, голови Кіровоградської обладміністрації Володимира МОВЧАНА, а також про призначення 14 голів районних адміністрацій.

Кабмін звернувся з позовом в зв’язку з тим, що ці призначення відбулися без подання уряду, як того вимагає закон, сказав В.ПИЛИПЕНКО.

Ухвали про призупинення дії указів Президента винесено на забезпечення позову уряду. 

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