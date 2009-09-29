Прокуратура опротестувала «геніальне» рішення Київської міськради

Прокуратура Києва опротестувала рішення Київської міської ради, яким передбачено отримання дозволу в КМДА на проектування та реконструкцію окремих частин будівель і споруд, реконструкцію горищ із влаштуванням мансард, технічних поверхів, перепланування квартир, встановлення додаткового обладнання, не визначеного проектом (телевізійних «тарілок», кондиціонерів, витяжок тощо).

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури столиці, рішення Київради суперечить вимогам чинного законодавства, оскільки виконавчий орган (у даному випадку – КМДА) виносить лише рішення про дозвіл на будівництво, а дозвіл на виконання будівельних робіт, здійснення реконструкції, реставрації, капітального ремонту об’єктів містобудування надається інспекціями державного архітектурно-будівельного контролю.

Більше того, йдеться у повідомленні, у чинному законодавстві відсутня норма, яка передбачає необхідність отримання дозволу на встановлення додаткового обладнання, не визначеного проектом (антен, кондиціонерів, витяжок тощо), а отже - правові підстави для того, щоб вимагати від громадян такі дозволи, відсутні.

Окрім того, проект зазначеного рішення Київради не погоджувався із представництвом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва в м. Києві, як це передбачено Законом України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», наголошують у прокуратурі Києва.