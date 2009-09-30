Німеччина передала Україні дані про 60 тисяч військовополонених

29 вересня у Києві за участю посла ФРН в Україні Ганса-Юргена ГАЙМЗЬОТА відбулася церемонія передачі українській стороні електронної бази даних на 60 тисяч військовополонених часів Другої світової війни - уродженців України.

Як передає кореспондент УНІАН, також під час церемонії відбулося підписання продовженого протоколу до договору про співробітництво між СБУ і об’єднанням «Саксонські меморіали в пам’ять жертвам політичного терору».

Українська сторона отримала інформацію, яка буде передана на звернення громадян, які досі не знають про долю своїх рідних, колишніх радянських військовополонених, що утримувалися у концтаборах на території Німеччини.

Зокрема, передані дані містять інформацію з особових карток, які велися у картотеках таборів для військовополонених під час Другої світової війни.

Ці картки містять персональні дані полоненого, часто з його фотографією, особливі прикмети зовнішності, а також інформацію про те, у якому таборі утримувалася людина чи перебувала в госпіталі, відомості про переміщення до іншого табору.

При створенні цього масиву даних були використані також свідчення, протоколи допитів, трудові книжки, різноманітні довідки, відомості про місце поховання полоненого, якщо воно відоме.

Як зазначив під час церемонії передачі документів голова СБУ В.НАЛИВАЙЧЕНКО, «ці дані наших 60 тисяч людей вертаються в державу… Доля кожної людини - це та мета, заради якої ми маємо працювати».

При цьому голова СБУ зауважив, що передані дані будуть оприлюднені СБУ, у тому числі за допомогою Інтернет-ресурсів спецслужби, і стануть доступними як для родичів колишніх військовополонених, так і для широкого кола громадськості.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО запевнив: «Наша співпраця з німецькою стороною буде продовжена доти, доки ми не встановимо долі до останньої людини».

За його словами, українська сторона, зі свого боку, встановлює дані щодо німецьких солдат, які загинули під час Другої світової війни на території України для того, щоб їхні родичі також володіли інформацією, де, як і за яких обставин загинули їхні близькі і де вони поховані.

Як повідомили у прес-центрі СБУ, завдяки співпраці з німецькою стороною з вересня 2004 року Україні вже було передано документальні дані про 22 тисячі 255 радянських військовополонених.