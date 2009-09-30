КС оприлюднить рішення щодо майна державних вугледобувних підприємств

Конституційний Суд України 1 жовтня оприлюднить прийняте 29 вересня Рішення у справі за конституційним поданням Президента України Віктора ЮЩЕНКА щодо конституційності Постанови Кабінету міністрів „Про запобігання кризовим явищам у вугільній промисловості“ (справа про відчуження майна державних вугледобувних підприємств).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КС.

Постановою уряд затвердив перелік вугледобувних підприємств, майно яких підлягає продажу в 2009 році на відкритому аукціоні, та вирішив ряд питань, пов’язаних із забезпеченням продажу такого майна.

На думку глави держави, видавши цю Постанову, Кабмін перебрав на себе повноваження Верховної Ради України, оскільки затвердження переліку об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, віднесено до повноважень парламенту.

Початок заходу о 10.00.

Після оприлюднення відбудеться прес-конференція судді-доповідача у справі Павла Ткачука.

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