Луценко хоче 1 млрд. грн. для ізоляторів тимчасового тримання

Для приведення українських ізоляторів тимчасового тримання (ІТТ) до європейських норм необхідно майже 1 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні у Києві на громадських слуханнях на тему «Дотримання прав людини в діяльності МВС» заявив міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО.

«Сьогодні приблизно 1 млрд. необхідно, щоб наші ізолятори тимчасового тримання відповідали європейським нормам», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

При цьому міністр повідомив що на сьогодні у 81% ІТТ не проводится кварцювання, у 27% є недостатнім освітлення, у 25% розміри камер не відповідають нормам.

«Без серйозних капіталовкладень ми не зможемо змінити ситуацію, а будівництво одного ізолятора тимчасового тримання обійдеться в 5-7 млн. грн.», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Він закликав правозахисників «чинити більш активний тиск на уряд, щоб забезпечити фінансування цього питання».